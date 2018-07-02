BİTLİS:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:47

Hizan’da yaz spor okulları açıldı

Bitlis’in Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından değişik branşlarda faaliyet gösterecek yaz spor okullarının açılışı yapıldı.Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tesislerinde uygulanacak olan yaz okullarına...

Hizan'da yaz spor okulları açıldı
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Bitlis’in Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından değişik branşlarda faaliyet gösterecek yaz spor okullarının açılışı yapıldı.

Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tesislerinde uygulanacak olan yaz okullarına 126 öğrenci başvuruda bulundu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz, sporun disiplinli bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, “En büyük yararı; sağlıklı yaşam, disiplin ve sosyalleşmektir. Yaz okulları sayesinde çocuklarımız kötü alışkanlıklardan ve terör belasından uzak kalacaklar. 2 ay boyunca çocuklarımız tesislerimizde antrenörlerimiz vasıtasıyla spora yönlendirilecek. Bütün branşlarımızı çocuk ve gençlerimizin hizmetine açtık. Farklı branşlarda tesislerimizde antrenörlerimizin idaresinde yaz spor okullarında halkımızın hizmetindedir. Amacımız okulların kapanmasının ardından öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleri, spor disiplinine alışarak bundan sonraki hayatlarında sevdikleri bir branşta güzel bir hobi sahibi olmalarını sağlamak ve yetenekli oldukları branşa yönlendirerek, eğitmek ve milli takıma kazandırmaktır” dedi.
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