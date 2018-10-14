BİTLİS:
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14 Ekim 2018 Pazar 19:35

Kaçırılma ihbarı yalan çıktı

Bitlis’te M.N.B isimli şahıs oğlunun kaçırıldığını öğrenerek polis merkezine şikayette bulundu. Ancak polislerin yaptığı çalışmalar kapsamında ihbarın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Kaçırılma ihbarı yalan çıktı
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Bitlis’te M.N.B isimli şahıs oğlunun kaçırıldığını öğrenerek polis merkezine şikayette bulundu. Ancak polislerin yaptığı çalışmalar kapsamında ihbarın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçırılma olayının gerçeği yansıtmadığı ve kayıp şahsın İzmir’de ortaya çıktığı bildirdi.

Valilikten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “M.N.B isimli şahın merkeze bağlı Mahallebaşı Şehit Mustafa Yeter Polis Merkez Amirliğine şikayette bulundu. Şahıs, oğlu olan B.B isimli şahsın kayıp olduğunu, oğlunun kendisini arayarak kaçırıldığını söylediğini, oğlunun farklı kişilere borcu olduğunu beyan etmesi üzerine, konuyla ilgili olarak Bitlis Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde kayıp şahsın, İzmir’de bulunmuş ve kaçırılma olayının gerçek olmadığı anlaşılmıştır”.
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