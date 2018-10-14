BİTLİS:
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14 Ekim 2018 Pazar 19:44

Kaybolan lise öğrencisi polis tarafından bulundu

Bitlis’te kaybolan lise öğrenci polis tarafından bulundu.

Kaybolan lise öğrencisi polis tarafından bulundu
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Bitlis’te kaybolan lise öğrenci polis tarafından bulundu.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl merkezimizde bir lisenin yurdunda kalan öğrenci A.T.’nin saat 18.30 sıralarında yurttan akşam yemeğini yedikten sonra ayrıldığı ve kendisinden haber alınamaması ile ilgili yurtta görevli öğretmen tarafından Emniyet Müdürlüğümüze müracaat edilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce kayıp A.T.’yi bulmak için gerekli çalışmalar yapılmış ve kayıp çocuk, sabah saat: 08.00 sıralarında bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.
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