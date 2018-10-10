Kaymakam Alibeyoğlu, inşaat alanında incelemelerde bulundu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Şirintepe Mahallesi’nde belediyenin tahsis ettiği 5 dönümlük arsa üzerinde yapımına başlanılan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Binanın 2019 yılı Eylül ayında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını dile getiren Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, hükümet konağı içerisinde bir odada hizmet veriyor. Halkımıza en iyi hizmetin verilmesi için, belediyemize ait 5 dönümlük bir alanı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsisini yaptık. Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ihalesi yapıldı ve bina inşaatına başlandı. Yapılacak olan bina 5 katlı ve 16 derslikli olacak. İçerisinde mescit, spor ile konferans salonları, atölye, laboratuvar sınıfları, sergi alanları ve çeşitli kursların verilebileceği odalar olacak. Hayat boyu öğrenme okullarla sınırlı değildir. Dünya hızla değişiyor. Hayat boyu öğrenme ise ortaya çıkan bu ihtiyaçlara bir çözüm yolu sunuyor. Hayat boyu eğitimin hedefi, öğrenen fertten öğrenen topluma geçiştir. Büyük önemi olan halk eğitim merkezi binasını yaparak ilçemize kazandırıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi