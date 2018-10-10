BİTLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:20

Kaymakam Alibeyoğlu, inşaat alanında incelemelerde bulundu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının inşaatında incelemelerde bulundu.Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Şirintepe Mahallesi’nde...

Kaymakam Alibeyoğlu, inşaat alanında incelemelerde bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, Şirintepe Mahallesi’nde belediyenin tahsis ettiği 5 dönümlük arsa üzerinde yapımına başlanılan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Binanın 2019 yılı Eylül ayında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını dile getiren Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, hükümet konağı içerisinde bir odada hizmet veriyor. Halkımıza en iyi hizmetin verilmesi için, belediyemize ait 5 dönümlük bir alanı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsisini yaptık. Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ihalesi yapıldı ve bina inşaatına başlandı. Yapılacak olan bina 5 katlı ve 16 derslikli olacak. İçerisinde mescit, spor ile konferans salonları, atölye, laboratuvar sınıfları, sergi alanları ve çeşitli kursların verilebileceği odalar olacak. Hayat boyu öğrenme okullarla sınırlı değildir. Dünya hızla değişiyor. Hayat boyu öğrenme ise ortaya çıkan bu ihtiyaçlara bir çözüm yolu sunuyor. Hayat boyu eğitimin hedefi, öğrenen fertten öğrenen topluma geçiştir. Büyük önemi olan halk eğitim merkezi binasını yaparak ilçemize kazandırıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku