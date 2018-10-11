Kaymakam Alibeyoğlu’dan su şebeke hattında inceleme

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, ilçedeki içme suyu ihtiyacına kalıcı çözümler getirmek amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, su şebeke hattı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulundu. Belediye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Alibeyoğlu, şu ana kadar 4 mahallenin su ihtiyacını giderecek 5 noktada cazibeli su kaynağında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "İlçeye bağlı Bölmedere mevkiinde tespit edilen 3 noktada cazibeli su kaynağında çalışmalar bitirilerek ilçe merkezine su verilmeye başlandı. Yeni tespit edilen iki adet su kaynağında çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarımızı da en kısa zamanda bitirerek ilçemize suyu getireceğiz" diye konuştu.

Tespit edilen kaynak sayesinde içme suyunu cazibeli bir şekilde ilçe merkezine ulaştıracaklarını söyleyen Alibeyoğlu, "Dolayısıyla elektriğe ihtiyaç kalmayacak. Her depo için 60 bin TL tasarruf etmiş olacağız. Elektrik gücünden yararlanarak vatandaşlarımıza verdiğimiz suyun maliyeti belediyemize aylık 150 bin liraya tekabül ediyor. Bu maliyetin önüne geçmiş olacağız. Burada elektrik tüketim maliyetini halkımıza hizmet alanında harcamak istiyoruz. Yeni içme suyu kaynağının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.