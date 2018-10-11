BİTLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 09:23

Kaymakam Alibeyoğlu’dan su şebeke hattında inceleme

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, ilçedeki içme suyu ihtiyacına kalıcı çözümler getirmek amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor.Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, su şebeke hattı çalışması...

Kaymakam Alibeyoğlu'dan su şebeke hattında inceleme
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, ilçedeki içme suyu ihtiyacına kalıcı çözümler getirmek amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, su şebeke hattı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulundu. Belediye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Alibeyoğlu, şu ana kadar 4 mahallenin su ihtiyacını giderecek 5 noktada cazibeli su kaynağında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "İlçeye bağlı Bölmedere mevkiinde tespit edilen 3 noktada cazibeli su kaynağında çalışmalar bitirilerek ilçe merkezine su verilmeye başlandı. Yeni tespit edilen iki adet su kaynağında çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarımızı da en kısa zamanda bitirerek ilçemize suyu getireceğiz" diye konuştu.

Tespit edilen kaynak sayesinde içme suyunu cazibeli bir şekilde ilçe merkezine ulaştıracaklarını söyleyen Alibeyoğlu, "Dolayısıyla elektriğe ihtiyaç kalmayacak. Her depo için 60 bin TL tasarruf etmiş olacağız. Elektrik gücünden yararlanarak vatandaşlarımıza verdiğimiz suyun maliyeti belediyemize aylık 150 bin liraya tekabül ediyor. Bu maliyetin önüne geçmiş olacağız. Burada elektrik tüketim maliyetini halkımıza hizmet alanında harcamak istiyoruz. Yeni içme suyu kaynağının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku