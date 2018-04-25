Kaymakam Özkan’dan karakol ve üs bölgesi ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçeye bağlı Yelkenli Karakolu ve askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

İlçe genelindeki karakol ve güvenlik noktalarına sık sık ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda bu kez ise Yelkenli Jandarma Karakolu ve askeri üs bölgelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde karakol ve üs bölgelerindeki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, karakol ve üs bölgelerinde görevli asker ve güvenlik korucuları ile sohbet etti. Ziyaretlerde Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan eşlik etti.