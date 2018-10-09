Kaymakam Özkan’dan kurs ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kurslarını ziyaret etti.

Kurslarla ilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar’dan bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaret ettiği sınıflardaki öğrencilerle de sohbet etti. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Kaymakam Özkan, zihin açıklığı ve başarı dileğinde de bulundu.