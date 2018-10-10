BİTLİS:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:43

Kömür alamayınca tezeğe yöneldiler

BİTLİS (İHA) – Bitlisli vatandaşlar dolar nedeniyle fiyatı yükselen kömür yerine köylerden getirilip şehir merkezinde satılan tezekleri almayı tercih ediyor.

Kömür alamayınca tezeğe yöneldiler
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BİTLİS (İHA) – Bitlisli vatandaşlar dolar nedeniyle fiyatı yükselen kömür yerine köylerden getirilip şehir merkezinde satılan tezekleri almayı tercih ediyor.

Son zamanlarda Türk Lirası karşısında değer kazanan dolar, kömür piyasasını da vurdu. Bitlis’te havaların soğumasıyla birlikte odun ve kömür fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar tezeğe yöneldi. Kent merkezinde doğalgaza geçemeyen çok sayıda vatandaş, kömürcülerin yolunu tutarak, kömür ve odun fiyatları hakkında bilgi alıp, kışı en ucuza nasıl geçireceklerinin hesabını yapıyor. Dolar kuruna bağlı yükselen kömür ve odun fiyatlarını pahalı bulan bazı vatandaşlar ise köylerden getirilen tezeklerden satın alıyor.

Bitlis’te odunun tonu 850, ithal kömürün tonu ise bin 850 TL’den satılırken, köylerden getirilerek satışa sunulan tezeklerin kamyonu bin ile bin 500 TL arasında satılıyor.

Kömür ve odunun aşırı derecede pahallı oluşundan dolayı vatandaşın tezeğe yöneldiğini belirten tezek satıcısı Abdurrahman Kurtuluş, “Tezek 6 ay ahırda saklanır. Bu süre sonunda tezekler güneşte tutulur. Bu işlemlerin ardından soba, tandır ve kalorifer kazanlarında yakılacak hale getirilir. Kömür ve odunun pahallı oluşundan dolayı tezeğe rağbet oldukça arttı” dedi.
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