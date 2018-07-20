BİTLİS:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:03

Köylülerin içme suyu hasreti sona erdi

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyünün içme suyu sıkıntısı giderildi.Güroymak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Şelale su kaynağından Değirmen köyüne su verilmesi kararı daha önce Güroymak Belediyesince alınmıştı....

Köylülerin içme suyu hasreti sona erdi
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Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyünün içme suyu sıkıntısı giderildi.

Güroymak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Şelale su kaynağından Değirmen köyüne su verilmesi kararı daha önce Güroymak Belediyesince alınmıştı. Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle yapılan içme suyu çalışması bitirilerek, köye su verilmeye başlandı. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Değirmen köye verilen içme suyu hattı çalışmasını yerinde inceledi. Yıllardır Değirmen köyünde yaşanan içme suyu sorununun giderilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Köyümüzde 4 bin kişi yaşıyor. Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan Şelale su kaynağından, Değirmen köyüne içme suyu verilmesi için karar almıştık. Kaymakamlık ve belediyenin imkanlarıyla çalışmaları bitirdik. 4 bin nüfuslu Değirmen köyümüze içme suyunu verdik. Yıllardır hasreti çekilen su ihtiyacının giderilmesi çok önemli, köylülerimize hayırlı olsun" dedi.

Değirmen köyü sakinleri ise, suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Kaymakam Alibeyoğlu’na teşekkür ettiler.
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