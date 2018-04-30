BİTLİS:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 22:55

Mevlide arabası ile gelen çocuk cami dolana kadar oyun oynadı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Camisi’nde idrak edilen Berat Kandili münasebetiyle mevlide arabası ile gelen küçük çocuk, cami dolana kadar gönlünce oyun oynadı.Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili Bitlis’te tüm camilerde coşku...

Mevlide arabası ile gelen çocuk cami dolana kadar oyun oynadı
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Camisi’nde idrak edilen Berat Kandili münasebetiyle mevlide arabası ile gelen küçük çocuk, cami dolana kadar gönlünce oyun oynadı.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili Bitlis’te tüm camilerde coşku içerisinde idrak edilirken, camiye oyuncakları ile gelen çocuklar ise gönüllerince oyun oynadılar.

Cami cemaati de çocuklardan rahatsız olmayıp hem mevlidi dinledi hem de çocukları izlerken akıllara Fatih Sultan Mehmet Han’ın “Siz saf tutarken çocuk sesleri duymuyorsanız geleceğinizden endişe duyun” sözlerini getirdi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Memduh Eren Camii’nde idrak edilen Berat Kandili’nde, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlidi-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlenirken, programlardan sonra vatandaşlara bazı ikramlarda bulunuldu.
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