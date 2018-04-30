Mutki’de altyapı çalışması

Bitlis’in Mutki Belediyesi, havaların ısınmasıyla altyapı çalışmalarının startını verdi.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında toplamda 8 bin metre kanalizasyon hattı çekilecek. Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, başlatılan çalışmayla ilçenin 70 yıldır devam eden kanalizasyon sorunun çözüleceğini söyledi. Eski altyapı hattının ihtiyacı karşılamadığını ifade eden Kılıç, “Görevi üstlendiğimiz günden beri ilçede kronik sorunların çözümü için çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar içerisinde yer alan altyapı çalışmaları için başlatılan girişimler sonucunda proje İller Bankası tarafından desteklendi. Proje bitiminde Mutki’nin 70 yıldır süregelen bir sorunu çözüme kavuşmuş olacak. Çalışmaları 4 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Altyapı çalışmaları biter bitmez çarşı içi parke çalışmalarına başlayacağız” şeklinde konuştu.