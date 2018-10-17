BİTLİS:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:30

Mutki’deki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bitlis’in Mutki ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mutki'deki sokağa çıkma yasağı sona erdi
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Bitlis’in Mutki ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Temmuz’da Mutki ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda ilan edilen yasağın kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bitlis ili Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Kavakbaşı Beldesi Çimenli Mahallesi ve Çimenli mahallesine bağlı Varan ile Ardıç Mezrası, Kavakbaşı Beldesi Yüksekova Mahallesi, Kapaklı Köyü, Küllüce Köyü, Kayabaşı Köyü, Koyunlu köyü, Alıcık Köyü, Çitliyol Köyü ve Çitliyol köyüne bağlı Çevreli Mezrası, Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü, Çallı köyü, Çallı köyüne bağlı Işıklı mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 28 Temmuz 2018 Cumartesi gününden itibaren hergün 19.00-05.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı 16 Ekim 2018 Salı günü saat:23.59’dan itibaren kaldırılmıştır."
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