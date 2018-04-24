BİTLİS:
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24 Nisan 2018 Salı 18:08

Öğrencilerden jandarmaya ziyaret

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Bölmedere Köyü İlkokulunda okuyan öğrenciler, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.Jandarma teşkilatını yakından tanımak için jandarma sorumluluk sahası, asayiş uygulamalarının yanı...

Öğrencilerden jandarmaya ziyaret
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Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Bölmedere Köyü İlkokulunda okuyan öğrenciler, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma teşkilatını yakından tanımak için jandarma sorumluluk sahası, asayiş uygulamalarının yanı sıra yaptığı işleri yerinde görmek isteyen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından karşılanan öğrenciler, jandarmanın çalışma ortamı, karakol bölümü, araç parkını gezerek, daha sonra askeri araçlara binerek bilgi aldılar.

Jandarma personeli, öğrencilere çeşitli ikramda bulunarak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Jandarmayı ziyaret eden öğrenciler, "İlk defa asker ağabeylerimiz ile bir araya geldik. Bizler için neler yaptıklarını görme fırsatımız oldu. Bundan sonra bu güzel meslekte görev almak istiyoruz. Jandarma ağabey ve ablalarımıza teşekkür ediyoruz" dediler.
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