Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullarda gıda denetimi yapıldı.‘Çiftlikten Çatala Gıda Güvenilirliği’ yaklaşımı ile tüketicinin korunması ve tüketiciye güvenilir gıda arzının sağlanması adına Bitlis İl Tarım...

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullarda gıda denetimi yapıldı.

‘Çiftlikten Çatala Gıda Güvenilirliği’ yaklaşımı ile tüketicinin korunması ve tüketiciye güvenilir gıda arzının sağlanması adına Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, bazı okulları gezerek gıda denetimlerinde bulundu. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk haftası okul çevresindeki gıda işletmeleri ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmeleri denetlendi.

Bitlis ve 6 ilçe müdürlüğü tarafından 163 adet resmi kontrol yapılmış olup, bu kontrollerde et ve süt ürünleri başta olmak üzere tüketime sunulan gıdaların son tüketim tarihi, etiket ve izin tescil bilgileri kontrol edildi.

Ayrıca, resmi kontrollerde hijyen eğitimi ve Okul Kantinleri Yönetmeliği gereğince katılması zorunlu eğitimlere ait belgeler de kontrol edildi. Bitlis İl Tarım Ve Orman Müdürü Fatih Asak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Görevlilerimiz tarafından kişisel hijyen eğitimleri, işletme hijyeni, haşere mücadele çalışmaları, gıdaların muhafaza koşulları ve öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için gerekli tedbirler aktarıldı. Bütün yaz boyunca çalışmayıp boş kalan kantin ve yemekhanelerin çalışma öncesi gerekli hazırlıklarının yapılması gerekiyor. Bu nedenle kontrollerin okulların açılmasıyla birlikte başlatıldı. Kontrollerimiz periyodik olarak devam edecek. Velilerimiz ve öğrencilerimiz gönül rahatlığı içerisinde kantinlerden alıveriş yapabilir, yemekhaneleri kullanabilirler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenilir gıda tüketimi için okullar bünyesinde faaliyet gösteren kantin ve yemekhaneler ile okul çevresindeki gıda işletmelerinin resmi kontrolleri aralıksız olarak sürdürülmektedir” dedi.