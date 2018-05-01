(Özel Haber) 6 yıldır yenilmeyen Mehmet’in hedefi Dünya Şampiyonluğu

Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 9 yaşındayken spora başlayan ve 2013 yılından bu yana muaythai ve kickboks dallarında çıktığı 144 maçta hiç yenilmeyen Mehmet Yalçın’ın (18) hedefi, Dünya Şampiyonu olmak.

Lise son sınıf öğrencisi olan ve yaptığı antrenmanlar sırasında patlattığı kum torbaları nedeniyle ’Torba öldüren’ lakabını alan Mehmet Yalçın, son 6 yıldır kickboks ve muaythai dallarında yaptığı 144 maçta hiç yenilmediği gibi, 9 Türkiye Şampiyonluğu elde etti. İlkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başlayan Mehmet Yalçın, muaythai ve kickboks antrenörü Ömer Uğur’dan eğitim almaya başladıktan sonra hayatı değişti. İlk başlarda muaythai ve kickboksa bir türlü ısınamayan genç sporcu, daha sonra ailesi ve antrenörünün destekleri ile başarı üstüne başarı elde etmeye başladı. Yaklaşık 10 yıldır muaythai ve kickboks spor dallarıyla ilgilenen genç sporcunun ünü ise kısa sürede ülke sınırlarını aştı. 2013 yılında yapılan Türkiye Şampiyonası Finali’nde rakibine yenilen genç sporcu, bu mağlubiyetten sonra büyük bir hırs yaparak, başarıya ulaşmak için yoğun şekilde çalıştı. Antrenmanlarda zaman zaman hızını alamayarak tüm hırsını kum torbalarında çıkaran Mehmet Yalçın, azmi ve hırsı ile sayısız kum torbasını patlattı. Patlattığı kum torbaları nedeniyle ’Torba öldüren’ lakabını alan Mehmet Yalçın, 2013 ile 2018 yılları arasındaki sürede Türkiye’de yaptığı 144 maçın hepsinden galip çıkarak 5 defa muaythai, 4 defa ise kickboks dalında Türkiye Şampiyonu olma başarısı elde etti.

Mehmet’in hedefi dünya şampiyonluğu

Azmi ve hırsıyla başarı basamaklarını bir bir çıkan genç sporcunun yeni hedefi ise bu yıl yapılacak olan şampiyonada Dünya Şampiyonluğu elde etmek. Bu yıl İtalya’da yapılacak dünya şampiyonası için şimdiden hummalı bir çalışma içerisine giren sporcu Mehmet Yalçın, bir yandan kum torbasını diğer yandan ise arkadaşlarını döverken, bir yandan ise demir büküp, balyozla lastik dövüyor. Her gün antrenmanlarını aksatmadan yapan Mehmet Yalçın, 145. maçını dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak için gün sayıyor.

Spora 9 yaşındayken ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını ve yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini belirten Mehmet Yalçın, dünya şampiyonluğuna hazırlandığını söyledi. Sporu ilk başlarda sevmediğini, ancak antrenörü ve ailesinin ilgi, alaka ve destekleri ile sevmeye başladığını anlatan Mehmet Yalçın, "2013 yılında Türkiye finallerinde yenildikten sonra büyük bir hırs yaptım ve başarılı olmak için elimden gelen gayreti gösterdim. Bunun bir sonucu olarak da 6 yıldır çıktığım 144 maçın tamamını kazandım. Şimdiye kadar 5 defa muaythai, 4 defa ise kickboks dalında Türkiye Şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim ise, bu yıl İtalya’da yapılacak şampiyonada dünya birincisi olmak ve ülkeme bir başarı gururu yaşatmaktır. Bunun için de sabah akşam demeden hırslı bir şekilde bu şampiyonaya hazırlanıyorum. Hazırlanırken bazen kum torbasını dövüyorum, bazen ise bir yandan demir büküp balyozla lastik dövüyorum. Bazen torbaları patlatsam da bu şekilde şampiyonaya hazırlanmaya çalışıyorum. İnşallah tüm bu emeklerimin sonunda da ülkemize dünya şampiyonluğunu armağan etmek istiyorum" diye konuştu.