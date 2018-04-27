BİTLİS:
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27 Nisan 2018 Cuma 10:54

(Özel Haber) - İş-Kur’a üç günde 8 bin başvuru

Bitlis’te önümüzdeki günlerde kura çekilerek 6 ay boyunca istihdam edilecek bin 500 kişi için şu ana kadar yaklaşık 8 bin başvuru yapıldığı belirtildi.Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez, müdürlükte yoğunluk...

(Özel Haber) - İş-Kur'a üç günde 8 bin başvuru
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Bitlis’te önümüzdeki günlerde kura çekilerek 6 ay boyunca istihdam edilecek bin 500 kişi için şu ana kadar yaklaşık 8 bin başvuru yapıldığı belirtildi.

Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez, müdürlükte yoğunluk yaşandığını ve bu nedenden dolayı yarın da mesai yapacaklarını söyledi. Bitlis’te ilk üç günde başvuranların sayısının 8 bini geçtiğini belirten Gülmez, vatandaşın çalışmak istediği kurumu da belirtebildiğini kaydetti. Gülmez, “Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında bin 500 kontenjan bize ayrıldı. 15 Mayıs itibari ile ilimizde ve tüm ilçelerimizde kura çekimiyle vatandaşlarımızı istihdam etmiş olacağız. Bu hafta için yarın da dahil olmak üzere çalışacak vatandaşlarımızın başvurularını aldık. Ayrıca 1 Mayıs itibari ile sadece il ve ilçe belediyelerinde 500 kişi daha istihdam etmiş olduk. Bu seferki bin 500 kişi ise belediye, müftülük, özel idare gibi toplamda 32 kuruma dağıtılacak. Ancak vatandaşlar başvuru yaptıkları zaman çalışmak istedikleri kurumları kendileri belirliyorlar. Eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla milli eğitim müdürlüğünde de 600 kişi çalışıyor. Bunun dışında il müdürlüğü olarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında da 2018 yılı içinde 400 kişi istihdam ediliyor. Yine mesleki eğitim kurslarında 260 kişi istihdam etmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar bin 500 kişilik kontenjana ilk üç günde 8 bin 207 kişilik bir başvuru oldu” diye konuştu.
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