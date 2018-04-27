BİTLİS:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:16

Şehit Fethi Sekin’in babasından Vali Ustaoğlu’na ziyaret

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti.Kahraman şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, Tatvan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yusuf Özdemir ile birlikte Bitlis Valisi İsmail...

Şehit Fethi Sekin'in babasından Vali Ustaoğlu'na ziyaret
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Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kahraman şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, Tatvan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yusuf Özdemir ile birlikte Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali İsmail Ustaoğlu, “Kahramanlığı ile milletimizin yüreğine kazınan şehidimiz Fethi Sekin’i rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Vatanımızın korunması ve milletimizin bütünlüğü için şehit olan askerlerimiz ve polislerimizin hatırası her türlü değerin üzerindedir. Şehitler var oldukça, bu vatanın, bu milletin birliğine, beraberliğine hiç kimse zarar veremeyecektir. Şehit Polis Memurumuz Fethi Sekin’in kıymetli babası Mehmet Zeki Sekin’e bu anlamlı ziyaretinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

4 Ocak 2017 tarihinde İzmir’deki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin, dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önlemiş, hainlerin planlarını canı pahasına bozarak şahadete yürümüştü.
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