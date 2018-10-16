BİTLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 14:08

Şehit polis okulu öğrencisi Adilcevaz’da toprağa verildi

Diyarbakır’da eğitim sırasında kazayla vurularak şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit polis okulu öğrencisi Adilcevaz'da toprağa verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Diyarbakır’da eğitim sırasında kazayla vurularak şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezinde silah eğitimi dersinde kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş’in (24) cenazesi, Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığında düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine getirildi. Şehit İkibeş’in Türk bayrağına sarılı tabutu, büyük bir kalabalık eşliğinde Belediye Meydanı’ndaki tören alanına getirildi. Tören alanında ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası, annesi ve yakınlarını polisler teselli etti.

Mahmut İkibeş’in cenazesi, kılınan namazın ardından Kaleboynu Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Müdürlüğünde eğitim gören 24 yaşındaki Mahmut İkibeş, silah dersi eğitimi esnasında kaza sonucu çıkan kurşunla kafasından vurularak ağır yaralı olarak kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku