Şehit polis okulu öğrencisi Adilcevaz’da toprağa verildi

Diyarbakır’da eğitim sırasında kazayla vurularak şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezinde silah eğitimi dersinde kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş’in (24) cenazesi, Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığında düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine getirildi. Şehit İkibeş’in Türk bayrağına sarılı tabutu, büyük bir kalabalık eşliğinde Belediye Meydanı’ndaki tören alanına getirildi. Tören alanında ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası, annesi ve yakınlarını polisler teselli etti.

Mahmut İkibeş’in cenazesi, kılınan namazın ardından Kaleboynu Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Müdürlüğünde eğitim gören 24 yaşındaki Mahmut İkibeş, silah dersi eğitimi esnasında kaza sonucu çıkan kurşunla kafasından vurularak ağır yaralı olarak kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.