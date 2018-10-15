BİTLİS:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:09

Sulama kanalına düşen kız hayatını kaybetti

Bitlis’in Güroymak ilçesinde evlerinin önünde oynarken sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Melek Soner hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen kız hayatını kaybetti
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde evlerinin önünde oynarken sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Melek Soner hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Güroymak ilçesindeki Şenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Melek Soner, bir anda dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine hemen arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu Soner, düştüğü yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Uğurlu Mahallesi yakınlarında bulunarak sudan çıkartıldı. Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılan Melek Soner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melek’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(GO-MSA-Y)

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