Sulama kanalına düşen kız hayatını kaybetti

Bitlis’in Güroymak ilçesinde evlerinin önünde oynarken sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Melek Soner hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Güroymak ilçesindeki Şenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Melek Soner, bir anda dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine hemen arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu Soner, düştüğü yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Uğurlu Mahallesi yakınlarında bulunarak sudan çıkartıldı. Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılan Melek Soner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melek’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(GO-MSA-Y)