Tatvan Belediyesinden 135 milyonluk altyapı yatırımı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi, 4 yıllık sürede sadece altyapı alanında 135 milyonluk yatırım yaptı.

Kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz çalışmaları gibi alanlar başta olmak üzere 4 yılın toplamında 600 kilometre uzunluğunda altyapı çalışması yapacak olan Tatvan Belediyesi, bu çalışmalarla adeta modern şehir olma yolunda Tatvan’a büyük bir ivme kazandırdı. Tatvan Belediyesinin altyapı alanındaki 4 yıllık çalışmasını değerlendiren Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 4 yıldır Tatvan’a ve Tatvan halkına hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk günden bu yana Tatvan’a belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Başkan Aksoy, "İçme suyu, kanalizasyon ve doğalgaz alanları olmak üzere yaklaşık 200’er kilometre, toplamda 600 kilometre uzunluğunda altyapı çalışması ile şehri tabiri caizse öreceğiz. Kolay kolay hiçbir siyasetçinin hiçbir belediye başkanının girmeyeceği su ve kanalizasyon çalışmasını biz başlattık ve halen devam ediyor. 135 milyon TL’ye mal olan bu büyük yatırımı halkımızın rahatlığı için, refahı için toprak altına gömüyoruz. Biz projelerimizi seçerken ve yaparken gösteriş olsun diye değil, halkımızın işini görsün, vatandaşlarımıza hizmet etsin diye büyük bir özveri ile seçiyor ve uyguluyoruz. Aynı zamanda doğalgaz altyapı çalışmaları da tamamlanmak üzere. Şu an halihazırda birçok hane doğalgaz aboneliğini yapmış ve uzun süredir kullanmakta. Tatvan’ımız hem doğalgaza hem de buna bağlı olarak temiz havaya kavuşmuş oldu. Amacımız vatandaşlara konforlu bir hizmet sağlamak ve hava kirliliğinin önüne geçmektir. Bir diğer hususu yine burada üstüne basa basa ifade etmek istiyorum. Altyapı çalışmalarının bittiği ve bir daha kazma vurulmayacak bütün sokak yollarımızda hemen kilitli parke çalışmalarına başlayacağız. Bu anlamda sokak yollarımıza kilitli parke yapılması için gerekli ihalemizi de yaptık, alt yapısı biten yollarımızı yapmaya başladık" diye konuştu.