BİTLİS:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:40

Tatvan Belediyesinden numarataj çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı numarataj çalışmasını tamamlandı.Tatvan Belediyesi tarafından sağlıklı bir kent adres envanteri oluşturulması ve kentleşmenin takibinin sağlanması için ilçe genelinde başlattığı...

Tatvan Belediyesinden numarataj çalışması
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Bitlis’in Tatvan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı numarataj çalışmasını tamamlandı.

Tatvan Belediyesi tarafından sağlıklı bir kent adres envanteri oluşturulması ve kentleşmenin takibinin sağlanması için ilçe genelinde başlattığı cadde, sokak ve binalarda numarataj çalışması tamamlandı. Yürütülen çalışma sayesinde Tatvan’daki tüm cadde, sokak ve binalar numaralandırılırken, elde edilen veriler ise Ulusal Adres Veri Tabanına işlendi.

Daha önce kayıt altına alınmış olmasına rağmen levhaları olmayan cadde, sokak ve konutların da levhaları yenilenerek bu adreslere ulaşılamaması sorunu ortadan kaldırıldı. Çalışma kapsamında şu ana kadar 10 bin konut ve bin 200 cadde ile sokak levhası da yenilendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gereği olan numarataj çalışmalarını günümüz teknolojisine bağlı kalarak kentimizde gerçekleştirdik. Konut ve sokak levhalarının tesis edilmesi ile kentleşme alanında büyük bir adım attık. Çalışmalar neticesinde elde edilen verileri ise Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlendi. İlçemizde adres bulamama sorununu ve adres ile ilgili bütün problemleri ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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