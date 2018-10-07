BİTLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 08:00

"Tatvan Okuyor" projesi

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen “Tatvan Okuyor” projesi devam ediyor.Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 2017 yılında hayata geçirilen “Tatvan Okuyor” projesi, bu yıl da öğrenci...

'Tatvan Okuyor' projesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen “Tatvan Okuyor” projesi devam ediyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 2017 yılında hayata geçirilen “Tatvan Okuyor” projesi, bu yıl da öğrenci ve gençlere hizmet vermeye devam ediyor. İlçenin Eski Ahlat yolu üzerinde bulunan Kale Mahallesi’ndeki polis kampının yanında yer alan kaymakamlığa ait binada hizmet veren proje ile kitap okuma alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra öğrenci ve gençlerin nezih bir ortamda ders çalışmalarına imkan sunuyor. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olan kütüphane, öğrenci ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Öte yandan, kütüphaneye gelen öğrenci ve gençlere kaynak kitap ve ücretsiz internet imkanın yanı sıra yine ücretsiz bir şekilde çay ikramında da bulunuluyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku