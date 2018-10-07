Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen “Tatvan Okuyor” projesi devam ediyor.Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 2017 yılında hayata geçirilen “Tatvan Okuyor” projesi, bu yıl da öğrenci...

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen “Tatvan Okuyor” projesi devam ediyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 2017 yılında hayata geçirilen “Tatvan Okuyor” projesi, bu yıl da öğrenci ve gençlere hizmet vermeye devam ediyor. İlçenin Eski Ahlat yolu üzerinde bulunan Kale Mahallesi’ndeki polis kampının yanında yer alan kaymakamlığa ait binada hizmet veren proje ile kitap okuma alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra öğrenci ve gençlerin nezih bir ortamda ders çalışmalarına imkan sunuyor. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olan kütüphane, öğrenci ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Öte yandan, kütüphaneye gelen öğrenci ve gençlere kaynak kitap ve ücretsiz internet imkanın yanı sıra yine ücretsiz bir şekilde çay ikramında da bulunuluyor.