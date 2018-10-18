BİTLİS:
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18 Ekim 2018 Perşembe 10:22

Tatvan’da “bağımlılıkla mücadele” semineri

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan “Bağımlılıkla Mücadele” projesi kapsamında seminer düzenlendi.Tatvan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okul idarecileri ile rehber öğretmenlere yönelik Tatvan Kültür Merkezinde...

Tatvan'da 'bağımlılıkla mücadele” semineri
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Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan “Bağımlılıkla Mücadele” projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Tatvan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okul idarecileri ile rehber öğretmenlere yönelik Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde, madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri anlatıldı. Seminer kapsamında ayrıca Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından sunum yapıldı. Yapılan sunumda, uyuşturucu maddeye bulaşmanın nedenleri, uyuşturucuya bulaşan bireylerin savunma mekanizmaları, madde bağımlılarının tespiti ve alınması gereken önlemler, uyuşturucu madde ile mücadelede ailelere düşen görevler ve madde bağımlılarının tedavi yöntemleri anlatıldı.

Öte yandan, Tatvan Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi (PKM) Müdürü Umut Karacar tarafından ise, projenin ilerleyişi ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili bilgiler verilerek, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilçedeki tüm okullarda da seminerler düzenleneceğini söyledi.

Düzenlenen seminere, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, okul idarecileri ve rehber öğretmenler katıldı.
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