BİTLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:42

Tatvan’da futbol turnuvası

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 50.’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali kapsamında esnaflar ve mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.Tatvan Belediyesi tarafından fuar alanındaki...

Tatvan'da futbol turnuvası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 50.’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali kapsamında esnaflar ve mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Tatvan Belediyesi tarafından fuar alanındaki halı sahada yapılan futbol turnuvası 1 Temmuz’da başladı. Turnuvaya 12 mahalle takımı ile 20 esnaf takımı katılım gösterdi. İki kategoride yapılan turnuvadaki esnaf grubunda Sefa Hamamı Takımı birinci, Sanayi-2 Takımı ikinci, Vip13 Turizm Takımı ise üçüncü oldu. Esnaf-9 takımı ise centilmen takım olarak seçildi. Mahalle grubu arasında ise, Tuğ Mahallesi Takımı birinci, Sahil Mahallesi Takımı ikinci, Fuar Mahallesi Takımı üçüncü olurken, Pınarbaşı Mahallesi Takımı da centilmen takım olarak seçildi.

Futbol turnuvasında derece alan takımlara, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran tarafından kupa ve madalya verildi.

Turnuva hakkında değerlendirmede bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Fuar etkinlikleri kapsamında 2 kategoride düzenlenen futbol turnuvasına toplam 32 takım katılım gösterdi. Yoğun ilgi gören turnuvada birbirinde güzel maçlar sergilendi. Turnuvada emeği olan Tatvan Belediyesi Fuar Futbol Komitesi üyelerine ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Bitlis Bölge Hakemlerine, katılımlarından dolayı esnaflarımıza, mahalle muhtarlarına ve burada isimlerini sayamadığımız herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku