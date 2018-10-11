Tatvan’da kemik birleştirme ameliyatı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde ilizarov tekniği ile yapılan başarılı ameliyat sonucunda kaynamamış kemik birleştirildi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis - Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, hastanede başarılı ameliyatlar...

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde ilizarov tekniği ile yapılan başarılı ameliyat sonucunda kaynamamış kemik birleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis - Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, hastanede başarılı ameliyatlar yapıldığını belirterek, “Ortopedi servisindeki arkadaşlarımız kısa kemik uzatmak, eğri kemikleri düzeltmek, enfeksiyonlu kemiklerin değişimi, kaynamamış kemiklerin birleştirilmesi, kalça çıkığı ve benzeri operasyonları başarılı bir şekilde yapıyor. Hastalar, bu gibi ameliyatlar için başka yerlere gitmeden burada güvenle ameliyat olabiliyorlar” dedi.

Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Deniz Akbulut ise, ilizarov tekniği ile yapılan ameliyatla kaynamamış kemiği birleştirildiklerini söyleyerek, “Ortopedi servisi olarak biz ekip halinde 3 doktor arkadaş çalışmaktayız. Op. Dr. Eyyüp Emre Bahtiyar ve Op. Dr. Can Berk Mirza ile birlikte, ayak bileği kemiği kopukluğu şikayetiyle bize gelen 24 yaşındaki hastayı ameliyata aldık. Hasta bize geldiğinde ayak bileği kemiği birbirinden ayrıktı ve desteksiz yürüyemiyordu. Ekip olarak aldığımız karar neticesinde hastaya ilizarov tekniği ile kaynamamış kemik (psödoartroz) birleştirme ameliyatı yaptık. Başarılı geçen ameliyat 4 saat sürdü. Kemikler şu an birleşmiş durumda ve kemiklerin kaynaması devam ediyor. Aynı zamanda kemik uzatma işlemi yapılıyor ve hasta 20 gün daha gözetimimizde kalacak. Kemiklerin kaynaması tamamlandığında aparatlar sökülecek ve hasta yürüyebilecek bir şekilde taburcu olacak.”

Siirt’ten gelerek Tatvan’da ameliyat olduğunu kaydeden hasta Engin Yazıcı da, yaklaşık 2 yıldır kopuk olan ayağıyla yürüyemediğini ve 2 ay önce bu hastaneye başvurduğunu, yapılan başarılı ameliyatla kopuk ayağının bacakla birleştirildiğini söyleyerek, doktorlara teşekkür etti.