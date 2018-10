Tatvan’da KHGB toplantısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) ekim ayı toplantısı yapıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Kültür Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçeye bağlı köylerin sorun ve sıkıntıları görüşüldü. Köy muhtarlarının köyleri ile ilgili sorun ve sıkıntıları dile getirdiği toplantıda, iletilen sorunlar not alındı.

Yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, köy muhtarlarından tek tek köylerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, aciliyet arz eden sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları verdi.

Toplantıların her ay düzenli olarak devam edeceğini ifade eden Kaymakam Özkan, toplantılarda belirlenen tüm sorun ve sıkıntıların aciliyet durumuna göre bir bir çözüme kavuşturulacağını belirtti. Kaymakam Özkan, yaşanan her türlü sorunda gerek köy sakinlerine ve gerekse köy muhtarlarına her zaman kapılarının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.