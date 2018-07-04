BİTLİS:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:04

Tatvan’da Koray Avcı konseri

Ünlü Sanatçı Koray Avcı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde konser verdi.Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50.’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali 3. gününde ünlü Sanatçı Koray Avcı konseriyle...

Tatvan'da Koray Avcı konseri
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Ünlü Sanatçı Koray Avcı, Bitlis’in Tatvan ilçesinde konser verdi.

Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50.’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali 3. gününde ünlü Sanatçı Koray Avcı konseriyle devam etti. 1 Temmuz’da startı verilen ve 10 Temmuz’a kadar devam edecek olan fuar etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Her akşam bir ünlü sanatçının sahne aldığı fuar organizasyonunun bugünkü konuk sanatçısı Koray Avcı oldu. Tatvan ilçesinde sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, şarkılarıyla adeta coşturdu. Seslendirdiği şarkılarla sevenlerini mest eden Koray Avcı’nın konserine sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce kişinin katıldığı konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Koray Avcı’ya konser sonrası Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

Yoğun ilgi gören konseri Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş dinledi.
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