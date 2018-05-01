Tatvan’da “Kut’ül Amare Zaferi” anma programı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Fen Lisesi tarafından “Kut’ül Amare Zaferi” anma programı düzenlendi.Kut’ül Amare Zaferi 102. yılı dolayısıyla Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın...

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Fen Lisesi tarafından “Kut’ül Amare Zaferi” anma programı düzenlendi.

Kut’ül Amare Zaferi 102. yılı dolayısıyla Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, müdür yardımcısı Hakan Yaşar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Program, Kut’ül Amare Zaferi ile ilgili video sunumu, canlandırma, şiir, müzik ve Halit Kut Paşa ile ilgili bilgilendirme yazısıyla devam etti.

Programa, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.