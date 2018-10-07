Tatvan’da Ortaöğretim KPSS başladı

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başladı.Öğrenciler, Bitlis il merkeziyle birlikte Tatvan ilçesinde de yapılan sınava girmek için sabahın erken saatlerinde...

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başladı.

Öğrenciler, Bitlis il merkeziyle birlikte Tatvan ilçesinde de yapılan sınava girmek için sabahın erken saatlerinde Bitlis’e bağlı diğer ilçelerden Tatvan’a geldi. Sınava girecekleri okul binalarına gelen öğrenciler saat 10:15’te başlayacak olan sınav için saat 09.30 itibariyle üst aramaları ve evrak kontrolleri yapılarak sınav binalarına alınmaya başlandı. Saat 10:00 itibariyle sınava girişler tamamlanırken, görevliler tarafından sınavda uyulması gereken kuralların hatırlatılmasının ardından saat 10:15 itibariyle toplam 130 dakika sürecek olan KPSS başladı. Sınav öncesinde yapılan tüm uyarılara rağmen bazı öğrencilerin sınava son saniye yetiştiği gözlemlendi. Öğreciler sınavda ter dökerken aileleri ise, okul bahçelerinde öğrencileri için Yasin okuyup dua etti.

Öte yandan, Tatvan Kaymakamlığı da, sınava girecek olan öğrencilerin konsantrasyonlarının dağılmaması için, sınav süresince sessizlik için gereken hassasiyet ve duyarlılığın göstermesini konusunda uyarılarda bulundu.