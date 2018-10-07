Tatvan’da Ortaöğretim KPSS sona erdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sona erdi.

Bitlis il merkeziyle birlikte Tatvan ilçesinde de 17 ayrı sınav merkezinde gerçekleştirilen Ortaöğretim KPSS, tüm illerde olduğu gibi Tatvan’da da saat 12.25 itibariyle sona erdi. Sabah saat 10.15’te başlayıp toplam 130 dakika süren sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınavdan çıkan öğrencilerden bazıları, soruları kolay bulurken bazıları ise soruların zor olduğunu savundu.

Sınav heyecanını atlatan adaylar, şimdi ise heyecanla ÖSYM’nin sonuçları açıklayacağı günü bekleyecek.