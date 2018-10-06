BİTLİS:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 20:15

Tatvan’da yankesicilik olayları

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen yankesicilik olaylarına karışan şahıslar, Van’ın Erciş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Tatvan'da yankesicilik olayları
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen yankesicilik olaylarına karışan şahıslar, Van’ın Erciş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; 26 Eylül 2018 ve 05 Ekim 2018 tarihlerinde meydana gelen yankesicilik olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kullanmış olduğu araç tespit edilerek Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanması sağlanmıştır. Araçta bulunan Ç.Ç., H.Ö. ve A.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze getirilmiş, yankesicilik sureti ile çalmış oldukları 17 bin 800 TL para müştekilere teslim edilmiştir. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler, adli mercilere sevk edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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