Tatvan’da “Yaşlı ve Engelli Bakımı” projesi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2017 yılında hayata geçirilen “Yaşlı ve Engelli Bakımı” projesi devam ediyor.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen proje kapsamında kadınlardan oluşturulan 5 kişilik ekip, ilçedeki günlük bakım ve temizliğini yapamayan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine kadar giderek temizliklerini yapıyor. Gidilen evler baştan sona elden geçirilip güzelce temizlenirken, aynı zamanda bu ailelerin hem çamaşır ve bulaşıkları yıkanıyor, yıkanan elbiseleri ütüleniyor hem de talep edilmesi durumunda bu ailelerin yemekleri pişiriliyor. Ayrıca gidilen evlerin ihtiyaç ve eksiklikleri de belirlenip ivedilikle gideriliyor. Uygulanan bu örnek proje ile ilçedeki yaşlı ve engelli vatandaşların hayır duaları alınmış oluyor.

Tatvan genelindeki 65 yaş üstü bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirilen “Yaşlı ve Engelli Bakımı” projesi ile ilgili bilgilendirmede bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, geçen yıl hayata geçirilen projenin tüm hızıyla faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Proje ile ilçe merkezi ve bazı köylerde belirlenen ailelerin düzenli olarak temizliklerinin yapıldığını belirten Kaymakam Özkan, uygulamadan şu an için 53 ailenin faydalandığını belirtti. Projeden vatandaşların son derece memnun kaldığını ifade eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak hem yaşlılarımıza, hem engellilerimize, hem de yalnız yaşayan vatandaşlarımıza yönelik evlerde temizlik, bulaşıklarını yıkama, kıyafetlerini yıkayıp ütüledikten sonra teslim etme şeklinde bir uygulama başlattık. Bu kapsamda günlük en az 6 evin temizliği yapılmış oluyor. Proje dahilinde evlere giden ekibimiz, ev temizliğinin yanında bu ailelerin çamaşırlarını evlerinden alarak oluşturduğumuz proje merkezine getirip burada hem yıkıyor hem de ütüledikten sonra evlerine götürüp teslim ediyor. Bunun yanında yine bu bayan ekibimiz gittikleri evlerde ihtiyaç olması durumunda bu ailelerin yemeklerini de pişiriyor. Ayrıca gidilen evlerdeki gerekli eksiklikler belirlenip, bu eksiklikler ivedilikle gideriliyor. Bu anlamda bu uygulamadan vatandaşlarımız da son derece memnun kalıyor. Geçen yıldan bu yana devam eden projemizden şu an için 53 ailemiz faydalanıyor. Ben bu vesile ile projenin yürütücüsü olan vakfımıza, vakfımızın personellerini ve katkısı bulunan diğer herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Projeden faydalanan yaşlı ve engelli vatandaşlar ise, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.