Tatvan’da yaz Kur’an kursları başladı

Bitlis’in Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından çocuklara yönelik iki aylık eğitim dönemini kapsayan yaz Kur’an kursları başladı.

İlçe genelinde bulunan 100 cami, 60 Kur’an kursunda 4 – 6 yaş grubu dahil her yaş grubuna yönelik verilecek kurslarda, iki ay boyunca fahri öğreticiler ve kadrolu Kur’an kursu öğreticileri tarafından Kur’an öğretimi, Peygamberimizin hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi dersler verilecek. Haziran ayının son haftası itibariyle başlatılan kurslar kapsamında İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla ilçenin TOKİ mevkiinde bulunan İhlas Camii’nde Kur’an kursu açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani tarafından okunan duanın ardından Kaymakam Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ve Tatvan Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından açılış kurdelesi kesildi. Yapılan açılışın ardından beraberindekilerle birlikte Kur’an kursunu gezen Kaymakam Özkan, ilçe genelinde başlatılan yaz Kur’an kursları ile ilgili bilgi aldı.

Kursta eğitim gören minik öğrencilerle de yakında ilgilenen Kaymakam Özkan, açılan kursların önemine vurgu yaptı. Yaz Kur’an kursları kapsamında ilçe genelindeki 100 cami ve 60 Kur’an kursunda Kur’an eğitimi verildiğini belirten Kaymakam Özkan, iki ay boyunca öğrencilere Kur’an öğretimi, Peygamberimizin hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi dersler verileceğini söyledi. Kurslara katılan öğrencilere başarı dileğinde bulunan Kaymakam Özkan, “Allah Kur’an-ı Kerim’de ’Bir işten boşa çıktığın, bir işi tamamladığın zaman hemen yenisine yönel’ diye buyuruyor. Bu yavrularımız da öyle yaptı. Okullarını bitirdiler. Şimdi bu tatilde camilerimizi, kurslarımızı ve bu güzel mekanları, güzellikleriyle masumiyetleriyle süslediler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz Kur’an kurslarına katılacak öğrencilere özel olarak hazırlanan kitaplar ücretsiz verilecek. ‘Dinimizi Öğreniyoruz’ kitapları yanında Diyanet’in çocuklara yönelik yayınları da yardımcı materyal olarak kullanılabilecek. Yaz kurslarına devam etmek isteyen öğrenciler için kayıtlar devam ediyor. Öğrenciler, yaz kursuna devam etmek istedikleri camilerden ve Kur’an kurslarından kayıtlarını yaptırabilirler. Çocuklarımızın kendi milli ve manevi aidiyetleri, kimlikleri, ülkemizin geleceği adına çok önemlidir. O bakımdan bu güzel vesileyi en güzel şekilde değerlendiren hocalarımıza velilerimize ve bu işe gönülden destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.