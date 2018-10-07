Türkiye Kamu-Sen, Ahlat’ta yeni hizmet binası açtı

Türkiye Kamu-Sen, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Kamu-Sen Bitlis İl Temsilciliğinin yeni hizmet binasının açılışına Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylani, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Şahin Doğan, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan şube başkanları ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Açılış öncesinde kısa bir konuşma yapan Türk Sağlık-Sen Bitlis Şube Başkanı Yücel Koçak, yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını dileyerek, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualar ile birlikte Türkiye Kamu-Sen Bitlis Şubesinin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılışın ardından yeni hizmet binasını gezen Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylani, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Yeni hizmet binasında sendika üyeleriyle bir süre sohbet eden Genel Sekreter Geylani’ye, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bitlis İl Başkanı Yüksel Koçak ile Türk Eğitim-Sen Bitlis Şube Başkanı Ünal Gürbüz tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Açılış programının ardından Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylani ilçeden ayrıldı.