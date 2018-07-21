BİTLİS:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:08

Türkiye’nin en büyük ikinci feribotu ilk deneme seferine çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapımları tamamlanan Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan "İdris-i Bitlisi" feribotu deneme seferlerine başladı.Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından 2011 yılında Tatvan İskelesi’ndeki...

Türkiye'nin en büyük ikinci feribotu ilk deneme seferine çıktı
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapımları tamamlanan Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan "İdris-i Bitlisi" feribotu deneme seferlerine başladı.

Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından 2011 yılında Tatvan İskelesi’ndeki tersanede yapımına başlanan Türkiye’nin en büyük iki feribotundan biri olan "Sultan Alparslan" çalışmalar tamamlanırken, "İdris-i Bitlisi" feribotunda ise çalışmalarda sona gelindi. "İdris-i Bitlisi" ismiyle Van Gölü’ne indirilen feribotla ilk deneme seferlerine başlandı. Gün içerisinde Tatvan-Van arasında deneme seferleri yapılan 136,6 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip 7 katlı feribot, ardından Tatvan İskelesi’ne yanaştı. 4 bin ton yük ve 350 yolcu kapasiteli feribotun, geçici kabulü için deneme seferlerine devam edileceği belirtildi. 2015 yılında "Sultan Alparslan" ismiyle Tatvan-Van arasındaki ulaşım ve yük taşımacılığını sağlamak amacıyla sefere başlayan ülkenin en büyük feribotuyla beraber, feribot sayısı ikiye çıktı.
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