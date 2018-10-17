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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:36

Vali Ustaoğlu Güroymak’ta taziye ziyaretinde bulundu

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlisin Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Beldesinde Belediye Meclis Üyesi Adil Seskir’e taziye ziyaretinde bulundu.Bitlis Valisi Ustaoğlu ile Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili...

Vali Ustaoğlu Güroymak'ta taziye ziyaretinde bulundu
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Bitlis Valisi ve Belediye Başkan vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlisin Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Beldesinde Belediye Meclis Üyesi Adil Seskir’e taziye ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Ustaoğlu ile Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, 14 Ekim tarihinde Muş-Bulanık karayolunda meydana gelen trafik kazasında eşi Nuriye Seskir, oğlu Şakir Seskir ve kayınbiraderi Mahir Bozyiğit’i kaybeden, 2 çocuğu da yaralanan Belediye Meclis Üyesi Adil Seskir’e taziye ziyaretinde bulundu. Güroymak’ın Günkırı beldesine gelen Vali İsmail Ustaoğlu, Adil Seskir ve ailesine taziyelerini ileterek sabır diledi.
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