BİTLİS:
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09 Ekim 2018 Salı 12:45

Vali Ustaoğlu, öğrencilerle voleybol oynadı

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesini ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerle voleybol oynadı.Vali İsmail Ustaoğlu, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Özel İdaresi...

Vali Ustaoğlu, öğrencilerle voleybol oynadı
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Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesini ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerle voleybol oynadı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Kavakbaşı beldesini ziyaret etti. Kavakbaşı Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Ustaoğlu, daha sonra Kavakbaşı Yatılı Bölge Okuluna geçti. Vali İsmail Ustaoğlu, okul bahçesindeki öğrencilerle sohbet ettikten sonra onlarla voleybol oynadı.
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