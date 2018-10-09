BİTLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 20:37

Vali Ustaoğlu, Tatvan’da gezi, ziyaret ve incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis’in Tatvan ilçesinde çeşitli gezi ve incelemelerde bulundu.Tatvan ziyareti kapsamında İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve beraberindekilerle birlikte ilk olarak Bitlis Jandarma...

Vali Ustaoğlu, Tatvan'da gezi, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis’in Tatvan ilçesinde çeşitli gezi ve incelemelerde bulundu.

Tatvan ziyareti kapsamında İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve beraberindekilerle birlikte ilk olarak Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Tuğgeneral Recep Yalçınkaya tarafından karşılandı.

Askeri mangayı selamlayan Vali Ustaoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Batman’da 8 askerimizin şehit olduğu hain terör saldırısıyla ilgili taziyelerini iletti. Daha sonra vefat eden Abidin ve Zeki Aysalar’ın taziyelerine katılan Vali Ustaoğlu, aileye taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra Tatvan Orduevi’ndeki haftalık olağan Güvenlik Toplantısına katılan Vali Ustaoğlu, ardından Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ardından yeni Gençlik Merkezi inşaatını denetleyen Vali Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış’tan bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, Tatvan’ın Van Gölü sahilinde yapımı devam eden Akuapark ve iskelede incelemelerde bulundu.

Tatvan Fen Lisesini ziyaret eden Vali Ustaoğlu, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Sınıfları gezip öğrencilerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, “Bu ülkenin geleceğinde sizler söz sahibi olacaksınız. Öncelikli olarak kendinizi basite almayacaksınız. Hayallerinizi diri tutacaksınız. İnşallah bu güzel hayallerinizi güzel üniversitelerle süslersiniz. Hayalleriniz ve hedefiniz olmazsa okyanusta savrulan gemi gibi oraya buraya savrulursunuz. Hayalleriniz ve hedefleriniz varsa o hedeflere muhakkak ulaşırsınız. Önce buna inanmalısınız. İnanıp hayal kurarsanız istediğiniz mesleklere ulaşırsınız. Hırsınızdan ve heyecanınızdan kesinlikle hiç bir şey kaybetmeyin” dedi.

Son olarak Jandarma Özel Harekat Taburunu ziyaret eden Vali Ustaoğlu, “Bu milletin huzuruna güvenine kast etmek isteyenlere karşı verdiğiniz kahramanca mücadeleden dolayı hepimizi kutluyorum. İnşallah hainler kendi tuzaklarına düşecekler. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, terör örgütüne karşı başarılı operasyon icra eden personele başarı belgelerini takdim etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku