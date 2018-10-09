BİTLİS:
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09 Ekim 2018 Salı 12:46

Vali Ustaoğlu’ndan şehitliğe ziyaret

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Mutki ilçesindeki şehitliği ziyaret etti.Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin tarafından karşılanan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bir çay ocağında vatandaşlarla oturarak sohbet etti....

Vali Ustaoğlu'ndan şehitliğe ziyaret
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Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Mutki ilçesindeki şehitliği ziyaret etti.

Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin tarafından karşılanan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bir çay ocağında vatandaşlarla oturarak sohbet etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ustaoğlu, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirerek hayırlı iş dileklerinde bulundu.

İlçe Kaymakamı Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Mutki Şehitliğine geçen Vali Ustaoğlu, dualar etti.
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