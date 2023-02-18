Biz olduk ve sezonu kupa finali ile kapatan takım olduk

Dolayısıyla en çok maça çıkan takım biziz. Alışkınız ama yaş ortalamamız yüksek olduğu için fiziki sorunlarla karşılaşıyoruz. Avrupa'da grubumuzdaki tüm takımlar kendi liglerinin şampiyonu. Sabah 4'te yoldan döndük ve iki gün sonra bir sürü maç oynadık. Forvet oyuncumuz sakat, Leke James çok iyi bir oyuncu ama sakatlık sorunları var. Avrupa'daki hazırlık sürecini aslında geçtik. Tekrarlıyorum. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir gibi takımlara bakacak olursak yaptıkları her şey normal. Gerçek başarı bizimdir. Biz de çok iyi bir bütçe istiyoruz ve en iyi oyuncuları getireceğiz. Yine de Avrupa'da grup lideri olmak bizim için büyük bir başarı. Elbette bu süreçte istediğimiz lig seviyesine ulaşamayacağız ama Sivasspor'un direkt olarak ligin zirvesine çıkacağından eminim. Avrupa'da olmak istiyoruz, hepsini kabul ediyoruz. 3 yıl üst üste takımını Avrupa'ya götüren teknik direktör var mı? Avrupa yolunda lig ve kupa müsabakalarında başarılı olan var mı? O yıl Avrupa'ya giden Anadolu takımlarının çoğu küme düşerken biz kupayı kaldırdık. Bu yıl grubun artemisbet lideri olduk. Ancak medyanın bundan haberi yoktu. Yaptığımız şey normal görünüyor ve insanları başarıya alıştırdığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ta çalışırken antrenmanları hiç bırakmadım. Trabzonspor'a gittim ve halen medya sunuculuğu yapıyorum.

S Spor bugün 24:00'de başlayacak maçı canlı yayınlayacak. öğleden sonra 2:00. Siyah-Beyazlıların Antalya'daki diğer maçlarında ise Charleroi'yi 2-1, Westeros'u 1-0 yendi. Kartal yarın İstanbul'a dönecek. Fotomaç'ın fotoğrafçılarından Turgay Demir'in günlüğü Beşiktaş kampından gelen haberler sevindirici. Başta Dele Alli ve Redmond olmak üzere tüm oyuncular "güneş sistemi"ne uyum sağlama mücadelesi veriyor. Şenol için birkaç tuşla tüm oyuncuların performansını artırmak önemliydi ancak Güneş'in şampiyonluk hesaplarının temelini Dele Alli ve özellikle Redmond'un artan performansı oluşturdu. Senor, Dele Alli ve Redmond'ın niteliklerini artemisbet giriş biliyor ve tüm amacı bu kaliteyi sahaya yansıtan bir ortam yaratmak. Bu nedenle, Mario Gomez'in görev süresi boyunca ilk çıkışını örnek olarak göstererek, sık sık iki oyuncuyla bire bir toplantılar düzenler. Her iki İngiltere oyuncusu da kendi kariyerlerine meydan okumaya kararlı görünüyor.