Bodrum'da voleybolun ateşini bizlerle yakan değerli hocam

Bodrum'da voleybolun ateşini bizlerle yakan değerli hocam
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Adnan Kıstak Sporcularımıza çok teşekkürler Kısa sürede kendi çapımızda büyük işler başardık Başarı İlk yıl anında şampiyon olduk İkinci yıl ilk yarıyı namağlup bitirdik Daha da önemlisi  yüzlerce çocuğumuz ücretsiz spor okulumuza gitti Kötü alışkanlıklar, spor yapma alışkanlığı edinmeleri bizim için çok önemli. Pazar günü ligdeki en büyük maç ve Asilere ve tüm taraftarlarımıza bu maç için en iyisini diliyorum. İnanmasaydık bu yolda olmazdık. Sık sık istanbulbahis söylediğimiz gibi, inananlar asla başarısız olmaz. Hedefimiz Bodrum'u voleybol şehri yapmak. Hangi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım asla pes etmeyeceğiz” dedi.

Bodrumspor Coenda Medikal Voleybol Şubesi Bodrum İl Müdürü Muhammed Dağoğlu, voleybolun Bodrum'da başladığını belirterek, "Aralık ayında başladık. Bodrum Spor'un voleybol bölümünü açtık ve 1 yılını tamamladık. İlkini tamamladık. Dönem takımımızla 7 maç kazandık.Bodrum'da voleybola terfi ettik,

Bodrumspor Coenda'nın sağlık direktörü Adnan Kıstak, futbolcular arasındaki uyuma dikkat çekerek, "Voleybolda 1. yılımızı kutluyoruz. A takımımız 1 yılda lig şampiyonluğunu yaşıyor. Önemli bir yenilmezlik Menajerlerimiz ve sporcularımız. Bu önemli işe çok katkı sağladık. Sezona biraz geç başladık ve önce bir takım kurduk. Şu an liderliğin içindeyiz ve en önemli maçımız  Pazar günü oynanacak. Bodrumluları, özellikle kadınları maçları istanbulbahis giriş izlemeye davet ediyoruz. Bu maçı oynadıktan sonra asıl odak noktamız 1. lig maçı olacak. Şu ana kadar 2 takviye yaptık.  Ayşegül pasör, Ceyda santrafor. Çok değerli oyuncularımız var. Bodrumluların da bu yarışa katılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Bodrum Belediye Bodrumspor Coenda sağlık ekibi kaptanı Deniz Hakyemez, “Kısa sürede başarılı antrenmanları tamamladık. Yeni kurulan bir takım ile yeni kurulan bir takımın uyum sorunları vardır ve birlikte oynamaları gerekir. Antrenmanlara biraz geç başlasak da fit olma sorununu çok çabuk aştığımızı düşünüyorum. İlk yarıda yenilmedik ve kolay olmadı. Sonunda başardık, genel gücümüz çok güçlü ama oynamazsanız tüm rakipler sizi yenebilir.  Galatasaray'da hava sıcak. Dünya Kupası'nın bitimine sayılı günler kala önce kupada ardından da ligde forma giyen Simbang, Dünya Kupası 14.'lük ara öncesi ligde bıraktığı yola devam edecek.

Bakmadan Geçme

Vali Hulusi Şahin Şire Pazarı ve Buğday Pazarını Ziyaret Etti
Vali Hulusi Şahin Şire Pazarı ve Buğday Pazarını Ziyaret Etti
45 Km'lik İçmesuyu Ana İsale Hattı 1. Etap Çalışması Başlıyor
45 Km’lik İçmesuyu Ana İsale Hattı 1. Etap Çalışması Başlıyor
Battalgazi'deki Öğrenciler Sinema Etkinliğiyle Ödüllendirilecek
Battalgazi’deki Öğrenciler Sinema Etkinliğiyle Ödüllendirilecek
Battalgazi'de Yeni İmar Yolu Açma Çalışmaları Sürüyor
Battalgazi’de Yeni İmar Yolu Açma Çalışmaları Sürüyor
Soy Kütüğü Projesinin Islah Projesine Devri Programı Yapıldı
Soy Kütüğü Projesinin Islah Projesine Devri Programı Yapıldı
Başkan Çınar, Çocuklarla Birlikte Rafadan Tayfa-Galaktik Tayfa Sinema Filmini İzledi
Başkan Çınar, Çocuklarla Birlikte Rafadan Tayfa-Galaktik Tayfa Sinema Filmini İzledi