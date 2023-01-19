Bodrum'da voleybolun ateşini bizlerle yakan değerli hocam

Adnan Kıstak Sporcularımıza çok teşekkürler Kısa sürede kendi çapımızda büyük işler başardık Başarı İlk yıl anında şampiyon olduk İkinci yıl ilk yarıyı namağlup bitirdik Daha da önemlisi yüzlerce çocuğumuz ücretsiz spor okulumuza gitti Kötü alışkanlıklar, spor yapma alışkanlığı edinmeleri bizim için çok önemli. Pazar günü ligdeki en büyük maç ve Asilere ve tüm taraftarlarımıza bu maç için en iyisini diliyorum. İnanmasaydık bu yolda olmazdık. Sık sık istanbulbahis söylediğimiz gibi, inananlar asla başarısız olmaz. Hedefimiz Bodrum'u voleybol şehri yapmak. Hangi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım asla pes etmeyeceğiz” dedi.

Bodrumspor Coenda Medikal Voleybol Şubesi Bodrum İl Müdürü Muhammed Dağoğlu, voleybolun Bodrum'da başladığını belirterek, "Aralık ayında başladık. Bodrum Spor'un voleybol bölümünü açtık ve 1 yılını tamamladık. İlkini tamamladık. Dönem takımımızla 7 maç kazandık.Bodrum'da voleybola terfi ettik,

Bodrumspor Coenda'nın sağlık direktörü Adnan Kıstak, futbolcular arasındaki uyuma dikkat çekerek, "Voleybolda 1. yılımızı kutluyoruz. A takımımız 1 yılda lig şampiyonluğunu yaşıyor. Önemli bir yenilmezlik Menajerlerimiz ve sporcularımız. Bu önemli işe çok katkı sağladık. Sezona biraz geç başladık ve önce bir takım kurduk. Şu an liderliğin içindeyiz ve en önemli maçımız Pazar günü oynanacak. Bodrumluları, özellikle kadınları maçları istanbulbahis giriş izlemeye davet ediyoruz. Bu maçı oynadıktan sonra asıl odak noktamız 1. lig maçı olacak. Şu ana kadar 2 takviye yaptık. Ayşegül pasör, Ceyda santrafor. Çok değerli oyuncularımız var. Bodrumluların da bu yarışa katılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Bodrum Belediye Bodrumspor Coenda sağlık ekibi kaptanı Deniz Hakyemez, “Kısa sürede başarılı antrenmanları tamamladık. Yeni kurulan bir takım ile yeni kurulan bir takımın uyum sorunları vardır ve birlikte oynamaları gerekir. Antrenmanlara biraz geç başlasak da fit olma sorununu çok çabuk aştığımızı düşünüyorum. İlk yarıda yenilmedik ve kolay olmadı. Sonunda başardık, genel gücümüz çok güçlü ama oynamazsanız tüm rakipler sizi yenebilir. Galatasaray'da hava sıcak. Dünya Kupası'nın bitimine sayılı günler kala önce kupada ardından da ligde forma giyen Simbang, Dünya Kupası 14.'lük ara öncesi ligde bıraktığı yola devam edecek.