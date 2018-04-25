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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:20

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay:

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili ile ilgili, “Onların yerinde olmak istemezdim. Hallerini, şekillerini gördük” dedi.AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, geçtiğimiz gün Cumhuriyet...

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay:
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AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili ile ilgili, “Onların yerinde olmak istemezdim. Hallerini, şekillerini gördük” dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi’nden İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, cumhur ittifakı’na da değinen Başkan Doğanay, seçimlere MHP ve AKP’nin ayrı olarak gireceğini, sadece cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kurulacağını söyledi.

Cumhur ittifakının ülkenin ve milletin geleceği için yapılan bir ittifak olduğunu dile getiren Doğanay, “MHP ile her aşamada görüşüp istişare ederek, cumhur ittifakına destek vereceğiz. Bunu yaparken ne milletvekili göndereceğiz ne milletvekili alacağız, ne görüşmeler yapacağız. Eleştiri yapmak için değil samimiyetimle söylüyorum, o 15 milletvekilinin yerinde olmak istemezdim. Hallerini, şekillerini gördük. Kimisi ağlarken, kimisi başka yere bakıyor. Hemen akabinde İYİ Parti’ye talimatla gönderilen o milletvekillerinin grup toplantısında o partiye ait yere oturmadıklarını gördük. Bundan 20 - 30 yıl sonra bu 15’liyi tarih yazacak. Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak düşmüşlerdir. Biz ittifak kurduğumuz Milletçi Hareket Partisi ile birlikte bu tür kirli siyasete girmeden, seçim birlikteliğini sürdüreceğiz” dedi.
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