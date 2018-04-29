BOLU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 18:24

Başkan Doğanay’dan engellilere çağrı

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, engelli bireylerin oy kullanabilmeleri için oluşturulan seyyar sandık uygulamasından yararlanmak isteyenlerin muhtarlıklara başvurması çağrısında bulundu.AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay,...

Başkan Doğanay'dan engellilere çağrı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, engelli bireylerin oy kullanabilmeleri için oluşturulan seyyar sandık uygulamasından yararlanmak isteyenlerin muhtarlıklara başvurması çağrısında bulundu.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhuırbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, ilk defa uygulanacak olan ‘Seyyar Sandık’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Engelliler için seyyar sandık uygulamasının bu seçimde ilk kez hayata geçirileceğini belirten Doğanay, “Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile İl veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 02 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak, 12 Mayıs 2018 tarihinde son bulacaktır. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku