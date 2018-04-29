Başkan Doğanay’dan engellilere çağrı

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, engelli bireylerin oy kullanabilmeleri için oluşturulan seyyar sandık uygulamasından yararlanmak isteyenlerin muhtarlıklara başvurması çağrısında bulundu.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhuırbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, ilk defa uygulanacak olan ‘Seyyar Sandık’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Engelliler için seyyar sandık uygulamasının bu seçimde ilk kez hayata geçirileceğini belirten Doğanay, “Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile İl veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 02 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak, 12 Mayıs 2018 tarihinde son bulacaktır. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesi suretiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek" dedi.