BOLU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 23:33

Bolu’da iki grup arasında kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Bolu’da iki grup arasında beşer dakika arayla yaşanan iki kavgada 3 kişi yaralandı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.Olay, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde...

Bolu'da iki grup arasında kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bolu’da iki grup arasında beşer dakika arayla yaşanan iki kavgada 3 kişi yaralandı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir mağazada çalışan eski kız arkadaşını yeni sevgilisiyle gören genç, ikilinin yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki erkek arasında kavga çıktı. Çıkan kavga, cadde üzerine bulunan sivil ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

İlk olaydan yaklaşık 5 dakika sonra İzzet Baysal Caddesi Vaysal Sokak üzerinde daha kalabalık gruplar halinde karşılaşan taraflar bu kez yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki gruba müdahale ederek ayırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku