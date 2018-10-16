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16 Ekim 2018 Salı 17:25

Bolu’da, kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da, polis ekiplerinin kent merkezinde bir eve düzenledikleri operasyonda 64 şişe kaçak içki ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
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Bolu’da, polis ekiplerinin kent merkezinde bir eve düzenledikleri operasyonda 64 şişe kaçak içki ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evde kaçak içki depolandığı ihbarı üzerine, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda 64 şişe kaçak içki, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Y. (49) ve A.E. (48) isimli şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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