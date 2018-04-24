Bolu’da, kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

Gözaltına alınan 6 şüphelisi ise, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayda kullanılan 1 jenaratör, 3 hilti, 2 kazma, 3 kürek, 2 balyoz, 8 hilti ucu, 3 uzama kablosu, 5 litre benzin ve 2 adet kovaya da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Dördivan ilçesi Göynükören köyü yaylasında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Kazı yapıldığı belirtilen ormanlık alana yapılan operasyonda 6 kişi kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Bolu’da, jandarma ekiplerinin yaptıkları kaçak kazı operasyonunda 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Dördivan ilçesi Göynükören köyü yaylasında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl...

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