BOLU:
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03 Temmuz 2018 Salı 15:53

Bolu’da trafik kazası: 3 yaralı

Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçlardan birisi, karşı şeride geçmemek için refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı
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Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçlardan birisi, karşı şeride geçmemek için refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salih Akyol idaresindeki 06 RME 51 plakalı otomobil Ankara istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Ferhat Alim yönetimindeki 35 ZY 024 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan Ferhat Alim’in kullandığı otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Araç sürücüsü Alim, “Karşı şeride geçmemek için bilerek ağaca çarptım. Yoksa daha kötü sonuçlar olabilirdi” dedi.

Kazada, sürücü Ferhat Alim yara almadan kurtulurken, diğer aracın sürücüsü Salih Akyol ve araçta yolcu olarak bulunan Hidayet Can ile Yunus Emre Halim yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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