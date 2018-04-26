Boluspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Boluspor, bugün kendi...

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Boluspor, bugün kendi tesislerinde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde çalışmalarını sonlandıran kırmızı-beyazlı ekip, ısınmanın ardından 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra üç grup halinde gerçekleştirilen oyun ile antrenman sona erdi.

Karşılaşma öncesi son antrenmanını yapan Boluspor, yarın kara yolu ile Eskişehir’e hareket edecek.