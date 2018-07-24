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24 Temmuz 2018 Salı 14:11

Boluspor’da yeni sezon çalışmaları hız kesmiyor

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar hakkında konuşan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Tempoyu yükseltip lig seviyesine gelmek istiyoruz" dedi.

Boluspor'da yeni sezon çalışmaları hız kesmiyor
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Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar hakkında konuşan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Tempoyu yükseltip lig seviyesine gelmek istiyoruz" dedi.

Boluspor, yeni sezon çalışmalarına Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen denge çalışmasıyla devam etti. Antrenman dayanaklık çalışması ile sona erdi. Antrenmanın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta biraz daha tempoyu yükseltip lig seviyesine gelmek istiyoruz. Cumartesi günü bir hazırlık maçımız daha var. Daha sonra ikinci etap çalışmalarımızı sonlandıracağız. İki gün izinden sonra maç haftası gibi yeniden başlayacağız. Bütün hazırlık maçlarını yakından izliyoruz. Ben izleyemesem bile antrenör arkadaşlarım izliyor. Gelen raporlar hep olumlu. Çok güzel, kaliteli bir lig olacağı sinyallerini veriyor. Oldukça yatırım yapan takımlar var. Kadrolarını bozmayan takımlar var. Bizde kadromuzu bozmadık. Güzel bir lig olacak diye düşünüyorum" dedi.
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