En büyük balığı yakalamak için mücadele ediyorlar

Bolu’da, 10’uncusu düzenlenen ‘ASOF TÜRKİYE 2018 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması’nda, 71 sporcu en büyük ve en fazla balığı yakalamak için kıyasıya mücadele ediyor.Edinilen bilgiye göre, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı...

Bolu’da, 10’uncusu düzenlenen ‘ASOF TÜRKİYE 2018 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması’nda, 71 sporcu en büyük ve en fazla balığı yakalamak için kıyasıya mücadele ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘ASOF TÜRKİYE 2018 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ Gölköy Sulama Barajı’nda başladı.

Türkiye’nin 15 farklı ilinden gelen 21 takımın 71 sporcu, gölden yakaladıkları boy ve kilo ölçüleri alındıktan sonra tekrar suya bırakıyor. 14 Ekim Pazar günü sona erecek olan yarışmada en büyük ve en fazla balığı yakaladıktan sonra öldürmeden suya geri bırakan takımlar ödül kazanacak.

Yarışmanın ilk gününde yakalanan en büyük balık 74,5 cm boyunda ve 8.530 kg ağırlığındaki sazan balığı oldu.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, öncelikli amaçlarının sportif olta balıkçılığını tanıtarak, gelişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.